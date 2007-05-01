В Италии Первомай посвящен погибшим на производстве

В Италии нынешний первомайский праздник посвящен памяти погибших на производстве, заявил генеральный секретарь профсоюза Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) Гульельмо Эпифани.

"Ситуация с техникой безопасности, сложившаяся на итальянских производствах, неприемлема, - подчеркнул профсоюзный лидер. - Слишком много трагических несчастных случаев. Необходимо срочно принять меры на всех уровнях. Нужно как можно быстрее утвердить новый закон, который будет гарантировать рабочим безопасный труд".

По данным миланской палаты труда, в Италии только за первые три месяца 2007 года на производстве погибли 308 человек, а всего за это время в стране произошло 304 тысячи 264 несчастных случаев, в результате которых 7 тысяч 606 рабочих стали инвалидами.

В середине апреля президент Италии Джорджо Наполитано после очередной серии несчастных случаев на предприятиях призвал парламент немедленно принять разработанный правительством закон об обеспечении безопасности труда на производстве.

"Нужно немедленно принять закон, направленный на обеспечение безопасности труда. Необходимо остановить непрекращающиеся трагические происшествия на производстве", - заявил глава государства.

РИА "Новости"