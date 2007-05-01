Иран возглавил американский список стран-спонсоров терроризма

В 2006 году количество террористических актов по всему миру возросло на 25%, по сравнению с 2005 годом, а число погибших в результате этих нападений увеличилось на 40%.

Как сообщает Lenta.ru, об этом идет речь в докладе Государственного департамента США о террористической активности в странах мира в прошлом году, размещенном на официальном сайте американского ведомства.

Так, в прошлом году было совершено 14 тыс. 338 терактов, что на 3 тыс. 185 больше, чем в 2005 году. Основная часть нападений террористов пришлась на Ирак и Афганистан, где погибли 13 тыс. 340 человек, что на 40% (5 тыс. 800 человек) больше, чем в позапрошлом году. Всего же жертвами террористических атак по всему миру стали почти 20,5 тысяч человек.

Госдеп США также отметил и изменение тактики нападений террористов в Ираке. Они стали чаще захватывать заложников (количество похищений увеличилось на 300%), поскольку психологический эффект от этих акций выше. Кроме того, участились случаи использования химического оружия, в частности, хлора.

Американское внешнеполитическое ведомство в своем докладе особенно выделило Иран, который назван "главным пособником" терроризма на Ближнем Востоке и в Ираке, где, как отмечено в документе, спонсируемые Тегераном шиитские радикальные группировки совершают нападения на суннитов, правительственные войска и армию США. Иран также поддерживает ливанское движение "Хезболлах" и обеспечивает обученными кадрами палестинские группировки.

Помимо ближневосточного региона чаще всего крупные теракты совершались в Южной Азии, а также в Африке, где продолжаются конфликты в суданском Дарфуре и Нигерии.

Вместе с тем, Госдеп США отмечает и некоторое улучшение межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, что способствовало предотвращению ряда нападений, например, взрывов трансатлантических авиалайнеров на их пути из Великобритании в США.