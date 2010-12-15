В Москве милиция вытеснила людей с площади Киевского вокзала

В Москве милиция вытеснила граждан с площади Киевского вокзала.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, бойцы ОМОН, создав живую цепь, вытесняют собравшихся в сторону входа в метро. Кроме этого, закрылся торговый центр «Европейский», который находится на площади.

На данный момент на площади собралось более тысячи человек, причем разных национальностей. Были небольшие столкновения, однако зачинщиков оперативно задерживали ОМОНовцы.

Сотрудник милиции в мегафоны призывают сохранять спокойствие и покинуть площадь.

Как сообщил журналистам официальный представитель столичного ГУВД Виктор БИРЮКОВ, на данный момент задержано более 200 человек, причем большинство из них - выходцы из кавказских республик.

В тоже время милиция не препятствует работе многочисленных журналистов, а также проходу пассажиров, которые отправляются с Киевского вокзала.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, в Москве усилено патрулирование милицией территории возле Киевского вокзала в связи с возможными беспорядками.

Ранее в Интернете были распространены сообщения, что 15 декабря в Москве на Европейской площади возле Киевского вокзала соберутся несколько тысяч представителей кавказских республик в знак протеста против беспорядков, которые произошли в минувшую субботу на Манежной площади.

11 декабря в центре Москвы на Манежной площади российские националисты избили несколько выходцев из Кавказа и Средней Азии. Позже произошли столкновения с ОМОНом. В результате беспорядков были задержаны 65 человек, госпитализированы около 30 человек.