Медведев: все незаконные акции в России должны пресекаться

Все незаконные акции в России должны пресекаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, комментируя беспорядки на Манежной площади в Москве.

«Все общественные мероприятия – митинги, демонстрации должны проходить в строгом соответствии с законом. Незаконные мероприятия, какие бы они не были, во избежание насилия и совершения иных преступлений должны пресекаться», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, недавние события в Москве, погромы, нападения на людей должны быть квалифицированы как преступления, а лица, их совершившие, - понести показание.

«Особенно опасными является совершение действий, которые направлены на возбуждение ненависти и вражды по принципам расы, национальности или религии. Такие действия угрожают устойчивости государства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что в ходе противодействия таким поступкам и действиям милиция может и обязана принимать все полномочия и средства, установленные законом. «Подчеркиваю - любые законные, необходимые и достаточные средства. Бардака на улицах и в общественных местах быть не должно», - сказал Президент России.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в центре Москвы, на Манежной площади, были избиты несколько выходцев с Кавказа и из Средней Азии. Позже там произошли массовые столкновения с ОМОНом. В результате задержаны 65 человек, увечия разной степени тяжести получили более 30 человек. Медицинская помощь потребовалась также восьми милиционерам.