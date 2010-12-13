Ассанж: правовая система Швеции позволяет себя использовать

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что «разочарован тем, как правовая система Швеции позволяет себя использовать», сообщает Reuters.

Такое заявление Ассанж сделал в связи с тем, что, по его мнению, шведская система правосудия является под сильным воздействием США.

«Я прибыл в Швецию как изгнанный журналист, вовлеченный в невероятную схватку с Пентагоном, и США намерены выдать меня за шпиона», - говорится в документе, который обнародовало шведское телевидение в воскресенье вечером.