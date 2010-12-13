Ассанж: правовая система Швеции позволяет себя использовать
03:05, 13 декабря 2010Мир
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"Я вовлечен в невероятную схватку"
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что «разочарован тем, как правовая система Швеции позволяет себя использовать», сообщает Reuters.
Такое заявление Ассанж сделал в связи с тем, что, по его мнению, шведская система правосудия является под сильным воздействием США.
«Я прибыл в Швецию как изгнанный журналист, вовлеченный в невероятную схватку с Пентагоном, и США намерены выдать меня за шпиона», - говорится в документе, который обнародовало шведское телевидение в воскресенье вечером.
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