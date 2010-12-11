Wikileaks: США организовали разведцентр в Барселоне

США организовали секретный разведывательный центр в столице Каталонии - городе Барселоне. Об этом говорится в материалах переписки американских дипломатов, которые рассекретил интернет-сайт Wikileaks.

По данным ресурса, американские власти в 2007 г. приняли решение создать особый центр в консульстве Соединенных Штатов в Барселоне. Туда входили представители различных разведывательных органонов США. "Шпионский центр" собирал разведданные в Каталонии на протяжении не менее двух лет, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Как говорится в материалах Wikileaks, поводом для учреждения разведывательного центра в Барселоне стали опасения Вашингтона, что Каталония может стать крупнейшим центром активности исламистских террористических групп в Средиземноморье. По мнению американских властей, это связано с активной миграцией в регион из стран Северной Африки, Пакистана и Бангладеш.

Разведцентр в Каталонии, таким образом, был направлен на предупреждение терактов против США.