Умер один из пострадавших во время беспорядков в Москве

Умер один из пострадавших во время беспорядков на Манежной площади в Москве, сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в правоохранительных органах. Имя погибшего не называется, но уточняется, что это участник митинга. Со своей стороны официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков опроверг сообщение о гибели.

Как сообщалось ранее, после митинга в центре столицы в больницы города с различными травмами попали не менее 19 человек, позже число госпитализированных выросло до 29.

Тем временем министр внутренних дел России успел похвалить действия милиционеров, пытавшихся разогнать митинг. По мнению главы МВД, милиция и ОМОН "действовали правильно в рамках сложившейся ситуации", почти никого не задерживали, чтобы не спровоцировать усугубления обстановки. Также Нургалиев сказал, что беспорядки были инициированы не футбольными болельщиками, а националистами-провокаторами.

Со своей стороны лидер националистического движения "Славянская сила" Дмитрий Демушкин отверг обвинения в адрес националистов в том, что они спровоцировали массовые беспорядки.