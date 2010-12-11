Беспорядки возле Кремля продолжились погромом в метро

Беспорядки на Манежной площади в центре Москвы 11 декабря были спровоцированы участниками радикальных националистических группировок, которые вышли на митинг вместе с футбольными болельщиками. Об этом журналистам РИА Новости заявил неназванный представитель правоохранительных органов.

Участники несанкционированного митинга, расходясь после акции, избили несколько человек в метро. По сообщению ИТАР-ТАСС, станция "Охотный ряд" разгромлена: разбиты все плафоны на эскалаторах и на переходе на "Театральную", в одном из поездов выбиты стекла. Станция взята под охрану ОМОНом и внутренними войсками. Все поезда на этой линии сопровождаются нарядами милиции.

В ходе акции на Манежной площади задержаны 65 человек. В драках пострадали, по предварительной информации, около десяти человек.

Митинг на Манежной был посвящен памяти Егора Свиридова, болельщика московского "Спартака", убитого в драке с кавказцами 6 декабря. В акции участвовали болельщики различных футбольных клубов, а также представители националистических организаций. Общее количество митингующих милиция оценила в пять тысяч человек.