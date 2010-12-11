Есть план действий против глобального потепления

В мексиканском городе Канкун на международной конференции по изменениям климата принят план действий против глобального потепления.

Как сообщает радио «Свобода», планом подтверждено стремление государств-участников форума собрать 100 миллиардов долларов - к 2020 году - для помощи слаборазвитым государствам в защите окружающей среды.

Соглашение достигнуто в результате двухнедельного обсуждения. В форуме, организованном ООН, участвовали около 200 государств.