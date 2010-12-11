В центре Москвы националисты устроили массовую драку с ОМОНом

Участники митинга протеста против "этнопреступности" на Манежной площади в Москве жестоко избили пятерых выходцев с Кавказа, вступают в потасовки с сотрудниками правоохранительных органов и прорвали милицейское оцепление. Толпа попыталась прорваться к станции метро "Библиотека имени Ленина", но была заблокирована, движение на Моховой улице парализовано, сообщает РИА Новости.

Толпа скандировала «Русские, вперед!», «За убийство ответят ваши дети», «Москва не Кавказ» и «Зига-зага», жгла файеры. Один из участников произвел несколько выстрелов из сигнальной ракетницы в сторону гостиницы «Москва», увидев нескольких дворников азиатской внешности.

По словам очевидцев, участники митинга также срывают украшения с елки возле Кремля и бросают их в милиционеров. Несмотря на агрессивное поведение участников митинга и локальные стычки с сотрудниками правоохранительных органов, милиция никого не задерживает, дабы "не провоцировать более серьезные инциденты". ОМОН частично вытеснить протестующих с Манежной площади. По сведениям корреспондента Ленты.ру, закрыты ближайшие станции метро.

Общее число пострадавших не называется. По имеющимся данным, серьезные ранения получили три человека. Блогер varlamov, ведущий фоторепортаж с Манежной, пишет, что девятерых бойцов ОМОН увезли на машине "Скорой помощи". Газета.ру, в свою очередь, пишет, что в окрестностях Манежной площади не видно медиков, а единственная машина скорой помощи стоит пустая, ее разгромили участники митинга.

Число участников митинга, около тысячи человек, из них в столкновениях с ОМОНом участвуют не менее 200.

Митинг на Манежной площади начался 11 декабря около 15:00 по московскому времени. Акция, посвященная борьбе с "этнопреступностью", была организована после убийства на севере Москвы фаната столичного "Спартака", которого застрелили в драке с выходцами с Кавказа.

Глава милиции Москвы генерал-лейтенант Владимир Колокольцев и командир московского ОМОНа генерал-майор Вячеслав Хаустов прибыли на место массовых беспорядков, которые в районе Манежной площади устроили футбольные фанаты, добавляет Би-би-си. В настоящее время (15.22) ситуация относительно спокойная. Стычки между фанатами и милиционерами прекратились.