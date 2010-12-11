У берегов Испании затонул лесовоз с украинско-российским экипажем

Во второй половине дня 10 декабря в Бискайском заливе в 50 милях от испанского мыса Ортегал затонул лесовоз North Spirit с украинско-российским экипажем.

Как сообщает «Морской бюллетень», лесовоз следовал с грузом леса из Швеции в Алжир. Судно получило крен из-за смещения груза, легло на борт и начало тонуть.

Испанские спасатели и береговая охрана направили на помощь три вертолета и ближайшие к гибнущему лесовозу корабли. Экипаж спасен вертолетами.

Экипаж состоит из 17 человек – 9 граждан Украины и 8 россиян. Они доставлены в аэропорт Ла Коруна, никто не пострадал.