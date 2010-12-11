В Голливуде снимут четыре фильма об основателе WikiLeaks

Четыре кинопроекта об основателе скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиане АССАНЖЕ вскоре стартуют в Голливуде.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал об американском шоу-бизнесе Wrap.

По данным издания, бюджет всех картин может составить от 7 до 100 млн. долларов. Режиссером одного из проектов станет известный американский документалист Майкл МУР - автор документального фильма "Фаренгейт 9/11", который уже высказался в поддержку Дж.АССАНЖА в социальной сети Twitter.

В своей новой картине М.МУР намерен сфокусироваться на связях между правительствами разных стран и "разоблачить способы, которые они используют для вовлечения ничего не подозревающих граждан в свои махинации". Кроме того, для своей новой картины М.МУР собирается раздобыть новые секретные документы и данные.

Помимо М.МУРА в проектах могут принять участие такие известные режиссеры как Стивен ГЭГАН, Джон Камерон МИТЧЕЛ, Роланд ЭММЕРИХ, снявший фильм-катастрофу "2012", и создатели фильма "Социальная сеть" Аарон СОРКИН и Дэвид ФИНЧЕР.

В качестве претендентов на роль Дж.АССАНЖА в проектах фигурируют Лайэм НИСОН, Аарон ЭКХАРТ и Брэд ПИТТ.

При этом жанры будущих картин - от приключенческого до документального, сообщает сайт.