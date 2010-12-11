WikiLeaks: ближайшие годы могут стать фатальными для Кубы

Глобальный финансовый кризис и неспособность кубинских властей рассчитаться по внешней задолженности в ближайшие два-три года могут стать для Кубы фатальными, такие выводы были сделаны на встрече торговых советников семи зарубежных стран с американскими дипломатами в Гаване, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Pais и материалы WikiLeaks.

Встреча прошла в феврале 2010 года в кубинской столице по инициативе руководителя секции интересов США на Кубе Джонатана Фарара, в ней приняли участие торговые советники Китая, Испании, Франции, Италии, Канады, Японии и Бразилии.

Согласно опубликованном WikiLeaks секретному донесению Фарара в Госдеп США, итальянский дипломат заявил, что согласно источникам в кубинском правительстве Куба может уже в 2011 году объявить себя банкротом из-за невозможности обслуживать свой внешний долг (17,8 миллиарда долларов).

Несмотря на то что Куба в 2009 года провела реструктуризацию внешнего долга, выплаты по кредитам откладываются. На это жалуется торговый советник Японии. С ним солидарен китайский дипломат, который, согласно документам WikiLeaks, заявил, что кубинцы постоянно просят отсрочить выплаты долга и настаивают на увеличении сроков предоставления кредитов с одного года до четырех.

Китай для Кубы основной политический и торговый союзник, вместе с тем кубинские власти категорически против того, чтобы китайские фирмы могли получить контрольный пакет акций в совместных предприятиях.

"Им не важно, какие мы делаем инвестиции - 10 или 100 миллионов долларов, главное, чтобы 51% акций оставался в руках кубинского правительства", - посетовал в беседе с главой секции интересов США на Кубе торговый советник китайского посольства, пишет Pais.

Китайский дипломат также сказал, что очень трудно вести с кубинцами разговоры о возможности проведения экономических реформ по типу "китайских". Это объясняется боязнью кубинского правительства потерять власть в стране, пояснил дипломат. В секретных донесениях американских дипломатов говорится также, что начатые Раулем Кастро экономические преобразования не дали положительных результатов.

Американские представители приходят к выводу, что кубинские власти только благодаря помощи Венесуэлы, которая ежесуточно поставляет на Кубу 90 тысяч баррелей нефти, могут хоть как-то решать текущие проблемы, пишет Pais.

Дипломаты не исключают, что кубинское руководство по мере обострения экономической ситуации может пойти на объявление в стране так называемого "специального периода", как это уже было сделано в 1990-е годы после распада СССР. Тогда Куба лишилась безвозмездной помощи Советского союза и, чтобы выжить, перешла на режим чрезвычайной экономии с опорой на собственные силы.

Впрочем, кубинский народ уже привык к трудным временам и спокойно отнесется к новому призыву лидеров Кубы "затянуть ремни", говорится в опубликованной на WikiLeaks депеше американского дипломата.