Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от СНГ

Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на заседании Совета глав государств стран Содружества.

«Считаю также важным шагом возобновление в этом году участия Украины в миссиях наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.