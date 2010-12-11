Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от СНГ

01:30, 11 декабря 2010
Мир
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Об этом в Москве заявил Янукович

Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на заседании Совета глав государств стран Содружества.

«Считаю также важным шагом возобновление в этом году участия Украины в миссиях наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

 

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