Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от СНГ
01:30, 11 декабря 2010Мир
905
Об этом в Москве заявил Янукович
Украина намерена возобновить участие в миссиях наблюдателей от Содружества Независимых Государств.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на заседании Совета глав государств стран Содружества.
«Считаю также важным шагом возобновление в этом году участия Украины в миссиях наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter