Некоторые организаторы развлечений для туристов в Египте специально приманивают акул к берегу, потому что туристы любят с ними фотографироваться.

Как сообщает РИА «Новости», об этом рассказала изданию Badische Zeitung инструктор по дайвингу в Красном море, пожелавшая остаться неназванной.

"Проблема в том, что, прежде всего, русские туристы с удовольствием фотографируются в Шарм-эш-Шейхе с акулами в качестве сувенира. Для этого некоторые организаторы турпоездок с лодок бросают в воду мертвых овец, чтобы приманить акул. Так акулы не только подплывают близко к берегу, но и начинают ассоциировать людей с пищей", - пишет издание.

Шарм-эш-Шейх пользуется популярностью, прежде всего, у любителей подводного плавания и охоты. За последнее время в районе Шарм-эш-Шейха было зафиксировано сразу несколько нападений акул на отдыхающих. В числе пострадавших - трое россиян, которые находятся в больнице египетской столицы с множественными рваными ранами и ампутацией конечностей. Хищники нападали на людей непосредственно у берега.

В воскресенье 70-летняя туристка из Германии погибла от укусов акулы, напавшей на женщину вблизи берега в отеле Hyatt Regency в бухте Наама-Бэй в Шарм-эш-Шейхе. Женщина скончалась прямо в море от болевого шока и большой кровопотери после того, как акула откусила ей правую руку до локтя и правую ступню.

По словам инструктора по дайвингу, в вышеописанных случаях речь идет о нападениях длиннокрылой акулы. Обычно, отмечает эксперт, такая акула не представляет для людей опасности.

"Это случается только тогда, когда люди делают ошибки", - отметила она. Другие эксперты отмечают, что причиной нападения акул может быть сокращение численности рыбных косяков в этом районе из-за слишком большого вылова рыбы.

В настоящее время пляжи египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море закрыты для купания.