Балканские страны призвали НАТО на помощь

Правительства Черногории и Албании обратились к НАТО за помощью в борьбе с последствиями сильнейшего наводнения, от которого в последние дни пострадали десятки тысяч человек в странах Балканского полуострова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональные СМИ.

Многие районы Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Сербии и Хорватии в конце ноября - начале декабря оказались затронуты наводнением, вызванным таянием снегов и обильными дождями. В результате разлива рек затоплены тысячи домов и десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Пострадали дороги, мосты, производственные предприятия.

Военнослужащие и полиция эвакуируют из зоны бедствия тысячи человек, а также скот. Многие люди отказываются выезжать из затопленных районов, несмотря на нехватку питьевой воды и отсутствие электричества, или не имеют возможности покинуть свои дома, оказавшись изолированными.

Балканы уже второй раз в этом году переживают сильное наводнение. В январе страны региона пострадали от стихии, также вызванной таянием снегов и обильными дождями.