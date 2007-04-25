Ан-124 доставил в Афганистан американские вертолёты

Поисково-спасательные вертолеты авиации национальной гвардии США перебрасываются в Афганистан на борту транспортного самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает Defencetalk.

Обратиться за помощью к частной авиакомпании американское военное ведомство оказалось вынуждено в виду занятости самолетов C-17 и C-5, использующихся для снабжения воинских контингентов в Афганистане и Ираке. Плотный график полетов и необходимость обслуживания самолетов не позволил выделить машины для перевозки вертолетов национальной гвардии.

Габариты Ан-124 позволяют перевозить за один рейс три средних вертолета. Суммарная "сухая" масса машин равна 15,3 тонны, что составляет 1/8 максимальной грузоподъемности "Руслана".

Лента.ру