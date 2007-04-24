Текст записи в Книге соболезнований от Президента Украины

Сегодня в Посольстве Российской Федерации Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал запись в Книге соболезнований в связи со смертью первого президента России Бориса ЕЛЬЦИНА.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«От имени Украинского народа выражаю глубокое соболезнование в связи со смертью первого Президента Российской Федерации, выдающегося политического и государственного деятеля Бориса Николаевича Ельцина. В вечность ушел большой демократ, созидатель возрожденной России и вдохновенный поборник свободы. Мы склоняемся перед его светлой памятью. Борис Николаевич Ельцин навсегда останется в наших сердцах как близкий друг Украины, наш надежный партнер и преданный сподвижник новейшего украинско-российского стратегического партнерства», - написал Президент Украины”.

В комментарии представителям СМИ В.Ющенко отметил: «Говоря о Борисе Николаевиче, мы осознаем, каких больших трудов стоила этому государственному лидеру перестройка России во время, когда он был Президентом этой страны. Мы отдаем себе отчет в том, что это выдающийся деятель, большой человек, который сделал не просто большой вклад, но и более качественными двусторонние отношения между Украиной и Российской Федерацией. Все эти достижения и все эти добрые дела, сделанные Борисом Николаевичем Ельциным для наших отношений, мы помним и чрезвычайно высоко ценим».

«Я не только как Президент, но и как гражданин, хотел бы поблагодарить семью Бориса ЕЛЬЦИНА и Российское государство за то, что в истории был этот человек, и за то, что этот человек предпринял те шаги, которые сегодня помнит украинская нация, Украинское государство», – сказал В.Ющенко.