Гроб с телом Бориса Ельцина привезли в храм Христа Спасителя (фото)

Гроб с телом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина 24 апреля около 15:00 был доставлен в храм Христа Спасителя, сообщает Лента.ру

По информации агентства, проститься с Борисом Ельциным пришло несколько сот москвичей, в настоящее время они ждут возможности войти в храм в очереди на улице. Среди собравшихся присутствует большое количество российских и западных тележурналистов.

Первый президент России скончался 23 апреля от остановки сердца. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище 25 апреля. Этот день объявлен в России днем траура.