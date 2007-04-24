Гроб с телом Бориса Ельцина привезли в храм Христа Спасителя (фото)

15:31, 24 апреля 2007
Мир
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Проститься пришли несколько сот москвичей

Кадр канала НТВ
Гроб с телом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина 24 апреля около 15:00 был доставлен в храм Христа Спасителя, сообщает Лента.ру.

По информации агентства, проститься с Борисом Ельциным пришло несколько сот москвичей, в настоящее время они ждут возможности войти в храм в очереди на улице. Среди собравшихся присутствует большое количество российских и западных тележурналистов.

Первый президент России скончался 23 апреля от остановки сердца. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище 25 апреля. Этот день объявлен в России днем траура.

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