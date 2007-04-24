Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с первым президентом России пройдет в Москве завтра.

Об этом Кремль уже объявил, но пока без особых деталей.

Прощаться с Борисом Ельциным люди будут в Храме Христа Спасителя. Это пока все, что известно, несмотря на то, что до траурной церемонии остаются всего лишь сутки.

Организацией траурных мероприятий занимается государственная комиссия, которую возглавил глава кремлевской администрации, в прошлом губернатор Тюменской области Сергей Собянин.

Из Храма Христа Спасителя траурная процессия направится к Новодевичьему кладбищу, где будет похоронен первый президент России. Там находятся могилы многих политиков, военных, писателей, художников, актеров, академиков, певцов, журналистов. В том числе Никиты Хрущева, Антона Чехова, Василия Шукшина, Николая Бурденко.

Среда, 25 апреля, в России будет Днем государственного траура.

Эхо Москвы