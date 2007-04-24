В конгрессе объявят о начале процедуры импичмента вице-президента США

Член палаты представителей конгресса США и кандидат в президенты от демократической партии Деннис Кусинич официально объявит во вторник в Вашингтоне о начале процедуры импичмента вице-президента США Ричарда Чейни, сообщает РИА Новости .

В распространенном в Вашингтоне заявлении секретариата Кусинича указывается, что конгрессмен объявит о внесении в конгресс США "статей импичмента" (articles of impeachment) - обвинений с требованием об отстранении Чейни от должности вице-президента страны.

О количестве "статей импичмента" и характере обвинений в адрес Чейни в заявлении ничего не собщается.

По конституции США палата представителей конгресса имеет право импичмента "президента, вице-президента и всех гражданских официальных лиц США".

Согласно конституции основанием для импичмента может служить "измена, подкуп или иное крупное преступление или правонарушение".

Внесение "статей импичмента" в юридический комитет палаты представителей считается первым шагом в процедуре импичмента. В случае утверждения "статей" в комитете они затем выносятся на голосование в палату представителей в полном составе.

Если палата представителей конгресса США утверждает импичмент, после этого сенат США выполняет роль "суда" и выносит решение об отстранении от должности или оправдании подвергнутого импичменту лица.

В декабре 1998 года президент США Билл Клинтон был подвергнут процедуре импичмента, когда палата представителей американского конгресса большинством голосов поддержала две из четырех выдвинутых против него "статей импичмента".

В феврале 1999 года в ходе "суда" и голосования в сенате США требование об отстранении Клинтона от должности президента не собрало необходимой поддержки в виде двух третей голосов сенаторов.

Большинство наблюдателей в Вашингтоне сейчас склоняются к мнению о том, что инициатива конгрессмена Кусинича об импичменте вице-президента США Ричарда Чейни не имеет никаких шансов получить поддержку американских законодателей.

Пресс-секретарь Чейни Меган Макгуин, комментируя планы Кусинича по импичменту, заявила журналистам, что вице-президент США занят более важными государственными делами.

"Вице-президент сосредоточен на серьезных вопросах, которые стоят перед нашей страной", - заявила Макгуин.