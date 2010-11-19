США впервые отправляют в Афганистан тяжелые танки

США впервые за девять лет войны в Афганистане направляют в эту страну тяжёлые танки.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Washington Post, рота танков M1 Abrams будет дислоцирована на юге Афганистана в провинции Гильменд, где американская морская пехота проводит операцию против талибов.

Танк M1 Abrams оснащён 120-миллиметровой пушкой, способной поражать цели на расстоянии более одной мили.