Янукович обсудил вопросы сотрудничества Украины с ЕС
19:15, 17 ноября 2010Мир
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Встреча с главами МИД Швеции и Польши
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Киеве провел рабочую встречу с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ и министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, стороны обсудили широкий круг вопросов как двустороннего сотрудничества с каждой из стран, так и сотрудничества Украины с ЕС.
В частности, значительное внимание было уделено вопросам саммита Украина-ЕС, что состоится 22 ноября в Брюсселе.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.
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