Янукович обсудил вопросы сотрудничества Украины с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Киеве провел рабочую встречу с министром иностранных дел Швеции Карлом БИЛЬДТОМ и министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, стороны обсудили широкий круг вопросов как двустороннего сотрудничества с каждой из стран, так и сотрудничества Украины с ЕС.

В частности, значительное внимание было уделено вопросам саммита Украина-ЕС, что состоится 22 ноября в Брюсселе.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.