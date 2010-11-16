России и НАТО нужно обменяться информацией о своих системах ПРО

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН считает, что России и НАТО нужно наладить обмен информацией о своих системах противоракетной обороны (ПРО) .

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, каким образом с технической точки зрения может выглядеть общая система противоракетной обороны НАТО и России.

“Если говорить реалистично, я, конечно, вижу две системы: систему НАТО и систему России. И ключевым вопросом здесь станет обмен информацией”, - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что вопрос налаживания обмена такой информацией, вопрос распределения расходов, другие технические вопросы будут обсуждаться во время саммита НАТО-Россия 19-20 ноября в Лиссабоне.