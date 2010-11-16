Казахстан предоставляет воздушное пространство для США

Транзит военных грузов США в Афганистан через воздушное пространство Казахстана будет идти на коммерческой основе, сообщает Би-би-си со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Аскара Абдрахманова.

12 ноября США и Казахстан подписали соглашение, которое позволит перевозить по воздуху личный состав и снаряжение через воздушное пространство Казахстана для поддержки американских и коалиционных войск в Афганистане.