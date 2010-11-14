ФБР охраняет полковника, выдавшего сеть русской разведки в США

Полковника Службы внешней разведки (СВР) РФ Щербакова, который, по данным газеты "Коммерсантъ", выдал США большую группу российских шпионов, взяло под охрану ФБР. По данным телекомпании NBC, американские власти опасаются, что ему могут отомстить.

В интервью телеканалу американский эксперт Дэвид Уайз заявил, что раскрытие шпионской сети в США – это "большой удар по русским". По его словам, личность человека, который сдал российских разведчиков властям Соединенных Штатов, вряд ли будет раскрыта, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Ранее сообщалось, что к выдаче 12 русских нелегалов спецслужбам США причастен высокопоставленный офицер СВР, начальник американского отдела управления "С", занимающегося работой с нелегалами. В частности, в руки спецслужб США попал один из лучших российских агентов, Герой Советского Союза Михаил Васенков.

http://www.unian.net/ukr/news/news-405824.html