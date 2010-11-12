Франция считает, что Болгарии и Румынии пока рано в Шенгенскую зону

Франция считает, что Болгарию и Румынию не следует принимать в Шенгенскую зону до июля 2011 года, сообщает Радио Свобода.

Представитель французского МИД Бернар Валеро заявил, что, хотя эти страны добились некоторого прогресса, им еще предстоит сделать многое для выполнения всех требований Евросоюза для присоединения к Шенгенскому соглашению об отмене паспортного и таможенного контроля.

Между Парижем и Софией с Бухарестом недавно возник дипломатический конфликт в связи с депортацией французскими властями тысяч цыганских граждан этих стран.

Болгария и Румыния надеялись вступить в Шенгенскую зону в марте 2011 года.