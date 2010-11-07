Ходорковский обещает драться до конца

Михаил Ходорковский заявил, что будет сопротивляться системе до конца. По словам экс-главы ЮКОСа, этому его научила тюрьма. Фрагменты из письма Ходорковского будут опубликованы в завтрашнем номере журнала "The New Times".

«Сопротивляться, привлекая внимание к произволу, к тому, что считаю символом, вредоносным вирусом тоталитаризма». В этом Михаил Ходорковский видит свою задачу. Об этом бывший глава компании ЮКОС рассказал в письме журналу New Times. По словам предпринимателя, он будет драться до конца, до последней минуты. А потом снова и снова. В отличие от первого процесса, когда по признанию Михаила Борисовича, он позволил себя «жалеть». И переложил работу на плечи адвокатов. Теперь всё по другому. «Тюрьма отучила отступать, даже если ситуация безнадежная», пишет Ходорковский. По его словам, «здесь везде стена и нет места для маневра. Если невозможно победить, то пусть хоть их победа станет пирровой». Экс-глава ЮКОСа вспоминает в письме об одном репрессированном, который сожалел о том, что люди сами шли в воронки, вместо сопротивления системе. Которой в таком случае возможно не хватило сил затянуть кого-то ещё в свои жернова. В последнем слове экс-глава ЮКОСа заявил, что не боится пробыть в тюрьме до смерти. Ходорковский отметил, что дело против него подготовили по заказу, а на суд оказывалось психологическое давление. "Есть люди, которые хотят нас оставить в тюрьме навсегда и не скрывают этого", - заявил он.

Ранее прокуроры попросили для Ходорковского и Лебедева 14ти лет заключения. Приговор председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин начнёт выносить 15 декабря.

Эхо Москвы