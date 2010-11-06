В Варшаве презентуют официальный талисман Евро-2012

Киев. 6 ноября. УНИАН. 16 ноября в Варшаве УЕФА и Местные организационные комитеты Евро-2012 Польши и Украины представят официальный талисман турнира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОК Евро-2012 в Украине.

По сообщению, церемония начнется в 11.00 в помещении театра «Польский». После ее завершения представителей СМИ пригласят в зону флеш-интервью.

Представители СМИ, которые хотят посетить мероприятие в Варшаве, должны прислать заявки на аккредитацию (фамилия, имя, название СМИ, контактный номер телефона, адрес электронной почты) по адресу media.pol@euro2012.com. Последний срок представления заявок – среда, 10 ноября, 17.00.

Аккредитационные карточки можно будет забрать в помещении «Евро-2012 Польша» по адресу пр. Ивана Павла ІІ, 19, в понедельник, 15 ноября, с 15.00 до 17.00.