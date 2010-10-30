В авто командующего ВДВ России врезался МАЗ: Шаманов - в больнице

Командующий воздушно-десантными войсками России Владимир ШАМАНОВ попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете России.

«В 9 часов утра 30 октября при выезде из города Тула произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «МАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем командующего ВДВ России генерал-лейтенанта Владимира ШАМАНОВА», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находился В.ШАМАНОВ, временно исполняющий должность командира ВДВ с местом дислокации в Туле Алексей НАУМЕЦ и еще один военнослужащий. В результате происшествия водитель служебного автотранспорта погиб, В.ШАМАНОВ с диагнозом «сотрясение головного мозга, перелом ноги и руки» и другие пассажиры доставлены в больницу. По данному факту военным следственным отделом по Тульскому гарнизону военного следственного управления Следственного комитета проводится проверка.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.