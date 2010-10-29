Лукашенко передадут «европейское послание»

Министры иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ и Германии Гуидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ планируют лично передать президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО „європейське послание” в связи с запланированными на 19 ноября выборами.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского МИД, визит глав МИД в Беларусь состоится 2 ноября.

Согласно сообщению, министры планируют провести встречи с главой белорусского МИД Сергеем МАРТИНОВЫМ и президентом А.ЛУКАШЕНКО.

„Оба министра хотят передать в связи с выборами белорусской стороне четкое европейское послание”, - отметила пресс-служба.

Кроме этого, министры встретятся с оппозиционными кандидатами и представителями неправительственных организаций. Вопрос польско-белорусского сотрудничества отдельно планирует обсудить Р.СИКОРСКИЙ с главой президентской администрации Владимиром МАКИЕВЫМ.