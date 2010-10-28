Генсек НАТО проведет в Москве переговоры

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен проведет в Москве переговоры по сотрудничеству в Афганистане, системе противоракетной обороны, противостоянию терроризму и пиратству. Он прилетит в Москву 5 ноября, после встречи с британским премьером Дэвидом Кэмероном. Встреча с российской стороной состоится в преддверии саммита Россия -НАТО, передает Reuters.

По словам официального представителя НАТО Джеймса Аппатурая, на переговорах стороны обсудят широкий круг вопросов, включая возможность снабжения натовских войск в Афганистане через территорию России, а также поставку 21 российского вертолета для афганских вооруженных сил с последующим обучением пилотов. Кроме того, делегация намерена обсудить возможность увеличения числа афганских офицеров служб по борьбе с наркотиками, которые направляются в Россию на учебу.

Со своей стороны, Россия добивается от НАТО запрета на размещение "существенных боевых сил" на территории стран, прежде входивших в Восточный блок и гарантий, что противоракетная система в Европе ограничится средствами малой и средней дальности. По данным СМИ, проект соглашения "Об основах взаимоотношений РФ-НАТО" глава МИД России Сергей Лавров передал Расмуссену в декабре прошлого года, но по взаимной договоренности стороны не предавали этот факт огласке.

Саммит Россия-НАТО, напоминает РосБизнесКонсалтинг, состоится в Лиссабоне 19-20 ноября. Президент России Дмитрий Медведев уже заявил о своем личном участии в этом мероприятии.