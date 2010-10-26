Эксперты ОБСЕ прибыли в Минск расследовать гибель журналиста
06:32, 26 октября 2010Мир
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Коллеги Бебенина не верят в самоубийство
В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели независимого белорусского журналиста Олега Бебенина, сообщает Радио Свобода.
Ранее власти Белоруссии приняли предложение ОБСЕ привлечь к расследованию этого дела своих криминальных экспертов.
Сегодня шведский и норвежский специалисты отправятся в минскую областную прокуратуру для ознакомления с материалами дела.
Олег Бебенин – создатель и руководитель одного из самых популярных в Белоруссии интернет-изданий "Хартия-97", был найден повешенным у себя на даче в начале сентября этого года.
Коллеги журналиста не верят в его самоубийство, утверждая, что следы на теле погибшего свидетельствуют о насильственной смерти.
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