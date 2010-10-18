Как проголосуют американцы на парламентских выборах (опрос)

Рейтинг президента США и Демократической партии снижается, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос американцев, проведенный Reuters.

По данным опроса, на предстоящих 2 ноября парламентских выборах 48% граждан США будут голосовать за представителей Республиканской партии, 44% - за демократов. Если голоса распределятся именно так, то республиканцы смогут рассчитывать на 227 мест в Палате представителей и на 52 - в Сенате, а демократы - на 208 и 48 мест соответственно.

Сейчас в Палате представителей демократов на 75 больше, чем республиканцев, в Сенате - на 18.

Вместе со своей партией поддержку теряет и Барак Обама. Главу правительства поддерживают теперь лишь 43% граждан против 47% месяцем ранее. Около 53% опрошенных считают, что Обама не справляется с обязанностями президента.

Основной причиной снижения поддержки президента агентство Reuters-Ipsos называет неправильную, по мнению большинства граждан, политику в области восстановления национальной экономики. Даже сами демократы поддерживают его на 70%, тогда как месяцем ранее этот показатель был на уровне 78%.

Кроме того, результаты опроса показали, что неправильным направление движения США считают 63% американцев (это самый крупный показатель с момента избрания Барака Обамы на пост главы страны).