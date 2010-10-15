Парламент Грузии принял новую конституцию

Парламент Грузии принял в третьем - окончательном - чтении новую редакцию конституции, согласно которой республика трансформируется из президентской в парламентско-президентскую, сообщает Радио "Свобода".

Радикальная часть оппозиции отказалась принять участие в голосовании. За новую конституцию страны высказались 112 депутатов из 150 членов парламента, пятеро голосовали против, остальные либо воздержались, либо бойкотировали заседание.

Сегодня утром стало известно, что Венецианская комиссия Совета Европы одобрила новую редакцию грузинской конституции. А официальный представитель этой авторитетной комиссии заявил, что новая конституция в целом соответствует европейским традициям.

Тем не менее, как члены Венецианской комиссии, так и оппозиционеры высказали ряд замечаний. В частности, критиковали положение об испытательном сроке для судей Верховного суда, назначаемым пожизненно, и указывали на сложность процедуры выражения недоверия правительству.

Но конституция принята. Новая модель разделения власти в Грузии больше всего похожа на французскую, – при всенародно избранном президенте правительство формируется парламентом без вмешательства главы государства.