Польша секретно передала России 450 кг оружейного урана

По данным посольства США в Польше, более 450 кг обогащенного урана возвращено из этой страны в Россию. Ядерное топливо находилось на польской территории со времен холодной войны. Его переправили в РФ с целью исключить риск иcпользования вещества международными террористами, передает Associated Press.

Ядерное топливо переправлялось в Россию серией из пяти отправок в течение 12 месяцев. Операция по передаче Варшавой Москве урана была строго засекречена.

Как говориться в сообщении американского дипломатического представительства в Польше, урана, который был отправлен в Россию, хватило бы для производства 18 ядерных бомб.