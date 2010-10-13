Польша секретно передала России 450 кг оружейного урана
08:11, 13 октября 2010Мир
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Данные посольства США
По данным посольства США в Польше, более 450 кг обогащенного урана возвращено из этой страны в Россию. Ядерное топливо находилось на польской территории со времен холодной войны. Его переправили в РФ с целью исключить риск иcпользования вещества международными террористами, передает Associated Press.
Ядерное топливо переправлялось в Россию серией из пяти отправок в течение 12 месяцев. Операция по передаче Варшавой Москве урана была строго засекречена.
Как говориться в сообщении американского дипломатического представительства в Польше, урана, который был отправлен в Россию, хватило бы для производства 18 ядерных бомб.
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