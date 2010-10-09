Генсек НАТО раскрыл черты будущей Стратегии (стенограмма)

8 октября Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил в Брюсселе с изложением основных направлений новой Стратегической концепции НАТО (стенограмма).

Расмуссен подчеркнул, что блок НАТО должен стоять на страже международной безопасности перед лицом таких новых вызовов как глобальный терроризм, кибератаки и угрозы энергетической безопасности.

Г-н Фог Расмуссен выделил три области, где НАТО необходимы перемены. Во-первых, она нуждается в модернизации своих средств обороны и сдерживания.

Во-вторых, Альянсу нужно обновить свою антикризисную систему "на основе всеобъемлющего подхода, где политические, гражданские и военные усилия координируются для достижения общих целей".

В-третьих, НАТО необходимо "развивать более глубокое, более широкие политические и практические партнерские отношения со странами по всему миру", чтобы выстраивать системы коллективной безопасности, теснее сотрудничать в вопросах коллективной безопасности с ООН, такими странами как Китай и Индия, создать постоянный механизм подготовки национальных сил безопасности за пределами Евроатлантического региона.

"Я надеюсь, что в соответствии с новой стратегической концепцией НАТО альянс получит мандат на создание постоянного механизма подготовки, чтобы мы могли помогать другим самим становиться на ноги, а не рассчитывать исключительно на нас", - сказал он.