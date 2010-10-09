"Международная амнистия" требует моратория на смертную казнь в Беларуси

В канун Всемирного дня против смертной казни международная правозащитная организация Amnesty International опять обращается к руководству Беларуси и лично к Президенту Александру ЛУКАШЕНКО с требованием ввести мораторий на смертную казнь и сообщить место захоронения казненных их родственникам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила исполнительный директор «Международной амнистии в Украине» Татьяна МАЗУР.

По данным этой правозащитной организации, Беларусь остается единственным государством в Европе и Центральной Азии, которое применяет высшую меру наказания. В марте этого года были казнены Василий Юзепчук и Андрей Жук. 17 сентября 2010 года не удовлетворили апелляции еще двух приговоренных к казни.

Правозащитники информируют, что точное количество казней в Беларуси неизвестно; по некоторым оценкам, их могло быть до 400 с момента провозглашения независимости Беларуси. Способ казни - расстрел выстрелом в затылок. По имеющимся данным, осужденным на смертную казнь сообщают о том, что их расстреляют, только за несколько минут до исполнения приговора. Нередко родственники узнают о казни только через несколько недель, а иногда и месяцев, после ее исполнения. Место захоронения казненных не разглашают, а личные вещи родственникам не выдают. Мать Андрея Жука, расстрелянного в марте 2010 года, сознается, что ее горе не стихает, прежде всего, из-за того, что она не знает, где похоронен ее сын.

Как отмечают в "Международной амнистии", казни В.Юзепчука и А.Жука вызвали большой международных резонанс. Целый ряд стран выразили свою обеспокоенность карательной практикой Беларуси, которая в мае этого года проходила Универсальный периодический обзор совета по правам человека ООН, – региональный оценочный процесс, во время которого другие государства-члены ООН могут выразить свои опасения относительно соблюдения прав человека в данной стране, задавать вопросы и давать рекомендации.

Во время этого процесса представители Беларуси выразили готовность продолжать сотрудничество с международным содружеством в вопросе введения моратория, однако ссылались на то, что этот вопрос невозможно решить, не принимая к сведению результаты референдума 1996 года, во время которого, как утверждается, 80% населения страны проголосовало за смертную казнь. Беларусь не голосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая касается моратория на смертную казнь.

Вместе с тем, в те же дни, когда проходил процесс Универсального периодического обзора, судом г. Гродно были вынесены еще два смертных приговора.

Применение смертной казни в Беларуси осложняется недостатками в работе системы криминального правосудия. Есть достоверные свидетельства того, что следователи, стремясь раскрыть преступления, иногда применяют пытки и другие виды жестокого обращения для выбивания признаний. Впоследствии суды принимают эти признания в качестве доказательств.

Amnesty International отмечает, что Беларусь обещала обеспечить справедливость судебных процессов и строго соблюдать абсолютный запрет на пытки.

Amnesty International выступает против смертной казни во всех без исключения случаях. "Смертная казнь – грубая форма лишения человека прав. Это - преднамеренное и хладнокровное лишение государством жизни. Это жестокое, нечеловеческое и унижающее достоинство наказание, которое применяется во имя справедливости. Оно нарушает право на жизнь, провозглашенную Общей декларацией прав человека", - считают правозащитники.

Справка УНИАН. 10 октября – Всемирный день против смертной казни.