Военные имеют право на отпуск по уходу за детьми

Российские мужчины-военнослужащие имеют право на отпуск по уходу за детьми, постановил в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Би-си-си.

Ранее разведенный отец троих детей Константин Маркин подал иск в ЕСПЧ, после того, как ему было отказано в отпуске по уходу за детьми руководством воинской части, где он служил.

По данным суда, российские нормы по данному вопросу противоречат Европейской конвенции по правам человека.

Согласно законодательству РФ, отпуск по уходу за ребенком полагается его матери, отцу или близкому родственнику, за исключением мужчины-военнослужащего.