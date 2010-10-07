На Камчатке вулкан выбрасывает пепел на высоту 6,5 км

Самый северный из действующих вулканов Камчатки - Шивелуч - выбрасывает столбы пепла на высоту до 6,5 км.

Об этом сообщил РИА «Новости»представитель Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

По его словам, в сутки сейсмостанции регистрируют в районе вулкана свыше 460 локальных землетрясений и непрерывное спазматическое вулканическое дрожание. На снимках из космоса отчетливо прослеживается термальная аномалия с температурой более 65 градусов Цельсия при температуре окружающей среды 13 градусов ниже нуля.

По данным специалистов, для населенных пунктов Камчатского края, ближайший из которых поселок Ключи, в настоящее время вулкан опасности не представляет. Однако существует вероятность пеплопадов, способных вызывать отравления у людей и животных. Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для авиасообщения.

Усиление активности вулкана Шивелуч началось в мае 2009 года.