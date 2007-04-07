США провели испытания системы ПРО

США провели успешные испытания ракеты-перехватчика системы противоракетной обороны (ПРО) у берегов Гавайских островов.

Как говорится заявлении главы агентства по ПРО США Генри ОБЕРИНГА, в рамках испытания системы ПРО THAAD с мобильной платформы, находившейся недалеко от острова Куауи (Гавайские острова) в Тихом океане, была запущена баллистическая ракета, передает РИА Новости.

Через три минуты после старта ракеты-мишени с пускового комплекса тихоокеанского полигона была выпущена ракета-перехватчик.

"Еще через две минуты произошел перехват ракеты-мишени противоракетой в небе над Тихим океаном", - уточняется в заявлении.

"Это стало 26-м удачным перехватом ракеты противоракетой с 2001 года и третье по счету удачное испытание системы THAAD в текущей программе", - говорится в документе.

Ракета-мишень была запущена примерно в 20.42 четверга по времени Гавайских островов (09.42 по киевскому времени 6 апреля).