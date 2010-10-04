Германия завершает выплату репараций странам-победителям Первой мировой

Германия сегодня завершает выплату репараций, предусмотренных Версальским договором 1919 года после Первой мировой войны, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Со дня подписания Версальского договора прошло более 90 лет. Сегодня немцы переведут последнюю крупную сумму - 70 миллионов евро. Большую часть денег получат Франция и Бельгия.

Версальский договор, составленный странами-победителями, в том числе США, Францией, Великобританией и Бельгией, немцы подписали 28 июня 1919 года. Он официально положил конец Первой мировой. Немцы, помимо возвращения ряда территорий и своих колоний победителям, обязались выплатить репарации на огромную сумму 226 миллиардов рейхсмарок. К 1952-му году долг частично погасили. После раздела территории Германии немецкие платежи были приостановлены до ее воссоединения.

Считается, что огромные репарации, наложенные победителями Первой мировой войны, отчасти стали причиной развала германской экономики и прихода к власти Адольфа Гитлера, который отказался их выплачивать, отмечает Би-Би-Си.