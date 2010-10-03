Медведев о Лукашенко, истерии, исчезнувших людях и братстве народов

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что руководство Беларуси приняло антироссийскую риторику.

Об этом российский лидер заявил в своем видеоблоге.

«Особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятиях в адрес российского руководства. За всем этим видно отчётливое желание поссорить государства и, соответственно, народы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия, добавил он.

«Президент ЛУКАШЕНКО в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. Впрочем, это тоже не стало для меня новостью. Я помню, как я был удивлён, когда при нашей первой двусторонней встрече, вместо того чтобы сосредоточиться на российско-белорусском сотрудничестве, он очень подробно и исключительно в негативной манере принялся обсуждать моих предшественников на посту Президента России – Бориса ЕЛЬЦИНА и Владимира ПУТИНА. Мне пришлось напомнить тогда коллеге, что предметом наших переговоров являются совсем другие темы»,- подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Российский президент считает, что в адрес России и её руководства идут потоки обвинений и брани.

«На этом построена вся избирательная кампания ЛУКАШЕНКО. Его беспокоит очень многое: и наведение порядка в наших экономических отношениях, и общение российских средств массовой информации с белорусской оппозицией, и даже судьба некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и уволенных чиновников», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он высказал уверенность, что президенту Беларуси следовало бы заниматься внутренними проблемами. «В том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. России, как и другим странам, это не безразлично», - акцентировал российский лидер.

В тоже время, Д.МЕДВЕДЕВ уверен, что не это определяет отношения между народами и отдельными людьми.

«Я также уверен, что эта бессмысленная полоса напряжения обязательно закончится», - сказал он.

«Хотел бы прямо сказать: Россия готова к развитию союзнических отношений с Белоруссией. Более того, кто бы ни руководил Россией и Белоруссией – наши народы навсегда останутся братскими. Мы хотим, чтобы наши граждане жили не в страхе, а в атмосфере свободы, демократии и справедливости. И мы готовы идти этим путём вместе с нашими белорусскими друзьями», - заверил Д.МЕДВЕДЕВ.