В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельс: пострадали 40 человек
14:35, 02 октября 2010Мир
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Недалеко от шведской границы
На юго- востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рельс пассажирский поезд.
Как передает ИТАР-ТАСС, пострадали по меньшей мере 40 человек, из них двое - серьезно.
По данным представителей компании "Шведские железные дороги", поезд следовал из Осло в Стокгольм. Всего в составе находилось 340 пассажиров.
Пострадавшие доставлены в больницы.
Причина инцидента пока не установлена.
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