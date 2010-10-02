В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельс: пострадали 40 человек

На юго- востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рельс пассажирский поезд.

Как передает ИТАР-ТАСС, пострадали по меньшей мере 40 человек, из них двое - серьезно.

По данным представителей компании "Шведские железные дороги", поезд следовал из Осло в Стокгольм. Всего в составе находилось 340 пассажиров.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Причина инцидента пока не установлена.