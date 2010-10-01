Под Смоленском задержали польских журналистов
23:19, 01 октября 2010Мир
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Версия польских и российских СМИ
Польские СМИ сообщают, что под Смоленском российские военные на несколько часов задержали группу из нескольких польских журналистов, сообщает Би-си-си.
Они пытались сделать видеозапись остатков самолета президента Польши, потерпевшего катастрофу 10 апреля этого года.
Журналистов задержали российские военнослужащие за проникновение на охраняемую территорию, однако потом отпустили.
В то же время, как сообщает РИА "Новости", в правоохранительных органах Смоленска отрицают факт задержания российскими военными и милицией журналистов из Польши на месте падения самолета польского президента.
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