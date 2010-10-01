Под Смоленском задержали польских журналистов

Польские СМИ сообщают, что под Смоленском российские военные на несколько часов задержали группу из нескольких польских журналистов, сообщает Би-си-си.

Они пытались сделать видеозапись остатков самолета президента Польши, потерпевшего катастрофу 10 апреля этого года.

Журналистов задержали российские военнослужащие за проникновение на охраняемую территорию, однако потом отпустили.

В то же время, как сообщает РИА "Новости", в правоохранительных органах Смоленска отрицают факт задержания российскими военными и милицией журналистов из Польши на месте падения самолета польского президента.