Президент США подписал закон о поддержке малого бизнеса

Президент США Барак Обама на торжественной церемонии в Белом доме в присутствии министра финансов Тимоти Гайтнера и членов Конгресса подписал закон о поддержке малого бизнеса.

Предложенный администрацией Обамы и принятый сенатом законопроект был утвержден Палатой представителей три дня назад.

"Было критически важным сократить налоги и сделать больше доступных кредитов для предпринимателей. Сегодня, после длительной и тяжелой борьбы я подписываю закон о поддержке малого бизнеса, который обеспечивает именно это", - сказал президент США перед подписанием документа.

По словам Обамы, сейчас такой период, что необходимо бороться за создание каждого рабочего места. "В такое сложное для нашей страны время необходимо продолжать бороться за каждое рабочее место, за каждое новое предприятие, за каждую возможность усилить экономику", - подчеркнул он.

Пакет законов предусматривает выделение 30 миллиардов долларов для финансирования местных банков, чтобы активизировать процесс кредитования малого бизнеса и, возможно, некоторое снижение процентных ставок по кредитам для малого бизнеса и частных предпринимателей. Законопроект также предполагает расширение практики предоставления так называемых налоговых кредитов и частичное освобождение определенных групп предпринимателей от налогов на прибыль (на эту статью предусмотрено дополнительное финансирование в размере 12 миллиардов долларов в течение предстоящих десяти лет).

Как отмечается в утвержденном конгрессом законопроекте, реализация закона позволит создать около 500 тысяч рабочих мест в США и обойдется правительству в 42 миллиарда долларов.

Белый дом отмечает, что немедленно после подписания закона более 1,3 тысячи предприятий малого бизнеса смогут воспользоваться льготными кредитами.

"Также закон включает в себя восемь новых налоговых льгот, вступающих в силу в понедельник и распространяющихся на налоги с предприятий малого бизнеса за этот год. Эти льготы станут импульсом для новых инвестиций и расширения предприятий", - отмечается в справке, подготовленной Белым домом и распространенной в понедельник.

Данный законопроект является одним из основных продвигаемых администрацией, возглавляемой демократом Обамой. На фоне относительно быстрого принятия Палатой представителей этого закона, в сенате его рассмотрение вызвало бурные дебаты и противодействие республиканцев. В преддверии намеченных на 2 сентября промежуточных выборов в конгресс сенаторы-республиканцы несколько месяцев блокировали законопроект. Ситуацию помогли изменить сложные переговоры администрации с сенаторами, а также прямое и публичное давление, оказанное Обамой на противников законопроекта.

После принятия пакета законов о поддержке малого бизнеса до предстоящих выборов в Конгресс администрации демократа Обамы осталось провести через Сенат два стратегически важных для нее законопроекта: об обновлении инфраструктуры США (на сумму в 50 миллиардов долларов) и о продлении режима пониженного налогообложения для среднего класса. На выборах демократы могут потерять большинство в Палате представителей и Сенате, что создаст трудности при принятии предлагаемых администрацией законопроектов.

В США две трети рабочих мест созданы структурами и компаниями, принадлежащими к категории малого бизнеса. По данным администрации США, именно малый бизнес сильнее всего пострадал во время мирового финансового кризиса. Экономические советники Белого дома отмечают, что до сих пор, несмотря на рост в других областях экономики, малый бизнес не оправился от удара 2008-2009 годов и нуждается в помощи государства.

РИА "Новости"