Президент Косово объявил о своей отставке
16:54, 27 сентября 2010Мир
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Из-за решения Конституционного суда
|Фатмир СЕЙДИУ
В политической структуре Косово Президент избирается парламентом и исполняет формальные функции. Тем не менее, местные политологи предсказывают, что отставка Ф.СЕЙДУ может дестабилизировать политическую обстановку в стране, сообщает «Газета.ру».
Ф.СЕЙДУ был избран на второй срок в 2008 году, однако предпочел сохранить функции лидера Демократической лиги Косово (LDK), которая является второй по значимости партией. Она входит в состав правящей коалиции премьер-министра Хашима ТАЧИ.
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