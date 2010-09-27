Президент Косово объявил о своей отставке

Глава Косово Фатмир СЕЙДИУ объявил о своей отставке в связи недавним постановлением Конституционного суда, согласно которому он не имеет права одновременно занимать должности Президента и лидера партии.

В политической структуре Косово Президент избирается парламентом и исполняет формальные функции. Тем не менее, местные политологи предсказывают, что отставка Ф.СЕЙДУ может дестабилизировать политическую обстановку в стране, сообщает «Газета.ру».

Ф.СЕЙДУ был избран на второй срок в 2008 году, однако предпочел сохранить функции лидера Демократической лиги Косово (LDK), которая является второй по значимости партией. Она входит в состав правящей коалиции премьер-министра Хашима ТАЧИ.