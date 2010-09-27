Иран пригрозил России судом

Тегеран может обратиться в суд, если Россия не выполнит контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление главы парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаеддина Боронджерди.

22 сентября президент России Дмитрий Медведев своим указом запретил продавать Ирану С-300.

По словам Боронджерди, если контракт будет сорван, то Иран перейдет к юридическим мерам воздействия на Россию и затребует компенсацию. Депутат отметил, что надеется на повторение ситуации со строительством Бушерской АЭС, которое неоднократно откладывалось по различным причинам, в том числе и политического характера, однако все же было доведено до конца.

Контракт на поставку пяти дивизионов ЗРК С-300-ПМУ1 на сумму около 800 миллионов долларов был заключен между Тегераном и Москвой в 2007 году, напоминает Лента.ру. Из-за отсрочек с поставками комплексов Иран в феврале 2010 года объявил о начале работ над собственным ЗРК.

В июне Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых санкциях для Ирана, которую одобрила и Россия. В частности, резолюция касалась ограничения поставок вооружений.