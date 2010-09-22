Европарламент одобрил новую систему финансового надзора

Европарламент одобрил пакет законодательства о новой системе финансового надзора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие проекты нормативных актов были утверждены сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

Теперь Совет ЕС должен окончательно утвердить это решение, после чего оно сможет вступить в силу.

Новое законодательство, в частности, предусматривает создание Европейского бюро системных рисков, которое будет мониторить и оценивать стабильность финансовой системы в целом.

Кроме того, будет создана Европейская система финансового надзора, которая будет заниматься надзором за отдельными финансовыми институтами и будет состоять из представителей национальных финансовых регулировщиков.

В рамках Европейской системы финансового надзора планируется создать три администрации: Европейскую банковскую администрацию, Европейскую администрацию в сфере страхования и деятельности пенсионных фондов и Европейскую администрацию безопасности и рынков.

Страны - члены ЕС получат право на апелляцию решений новых администраций.

Европейское бюро системных рисков, Европейская банковская администрация, Европейская администрация в сфере страхования и деятельности пенсионных фондов и Европейская администрация безопасности и рынков будут базироваться во Франкфурте, Лондоне и Париже.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия представила проект законодательного пакета относительно создания новых органов финансового надзора 23 сентября 2009 года. 2 декабря 2009 года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил эти предложения в целом, после чего начались переговоры с Европарламентом, которые завершились компромиссом лишь 3 сентября этого года.

7 сентября Совет ЕС на своем заседании поддержал достигнутый компромисс.

Предусматривается, что Европейское бюро системных рисков будет мониторить и оценивать стабильность финансовой системы в целом

Три администрации, которые создаются в рамках Европейской системы финансового надзора, должны обеспечивать применение национальными наблюдательными органами стандартов ЕС в своей практике, в частности, путем разработки обязательных технических стандартов, необязательных рекомендаций, которые могут использоваться национальными надзорными органами в отдельных случаях. Кроме того, к задачам администраций отнесена координация анализа рисков, участие в роботе национальных надзорных органов в статусе наблюдателей для выявления возможных несовершенств в применении европейского законодательства, содействие тренингу персонала национальных надзорных органов.

Новые надзорные органы могут быть созданы уже с января 2011 года.