Пентагон обеспокоен намерением России продать ракеты Сирии

Министр обороны США Роберт Гейтс обеспокоен планами России продать Сирии партию противолодочных крылатых ракет, сообщает Радио "Свобода".

По сообщению Пентагона, Гейтс обсудил эту проблему с министром обороны Израиля Эхудом Бараком, чья страна тоже выступает против российско-сирийской сделки.

На прошлой неделе американская сторона заявила о своей обеспокоенности делегации Минобороны России, находившейся с визитом в США. Вашингтон призывает Москву задуматься о негативных стратегических последствиях ее действий.

В ответ министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что Россия не откажется от поставок Сирии сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет среднего радиуса действия "Яхонт", несмотря на возражения Израиля и США. Эти страны считают, что ракетные комплексы могут попасть в руки террористов, поясняет РИА "Новости".